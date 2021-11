02/11/2021 20:45 La mecánica del caracol Ciencia Los delitos de odio a lo largo de la historia y ¿Qué es el metaverso? Iñaki Bazán presenta el XIX Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango, que analizará los días 4 y 5 el odio como motor de conducta criminal. Marc Bara explica qué es el metaverso y por qué Facebook proyecta crear 10.000 empleos en Europa para hacerlo realidad. Escuchar la página Escuchar la página

Los ataques contra personas del colectivo LGTBI han puesto sobre la mesa el debate sobre cómo se deben sancionar los delitos de odio. El artículo 510 del Código Penal establece que un delito de odio es aquella acción o conducta contra una o varias personas por razón de raza, ideología, religión, idioma, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad física o intelectual, el género o la edad. Se considera delito de odio no solo el acto violento contra una persona por las razones expuestas, sino también difundir material que fomenta la discriminación y negar o enaltecer los delitos de genocidio y de lesa humanidad por los mismos motivos. La historia de la humanidad, si nos paramos a pensar, está plagada de guerras y persecuciones desatadas contra quienes eran considerados diferentes. Los motivos: raza, religión, ideología, nacionalidad... no han cambiado demasiado y la emoción detonante, sin duda, es la misma. El análisis del odio como emoción criminal a través de la historia es el tema que nos propone el XIX Coloquio Internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango. Los días 4 y 5 de noviembre, en formato on line, se reunirán expertos que han estudiado la relación entre violencia y odio.

El metaverso se podría definir como una evolución de Internet en la que vamos a poder interactuar con otras personas combinando tecnologías basadas en realidad virtual y realidad aumentada, para que esa interacción sea lo más realista posible. Un gran espacio digital que nos puede recordar a proyectos anteriores como Second Life, en el que nuestro avatar también interactuaba con otras personas en distintos espacios digitales. Ahora habría que preguntarse por qué Facebook quiere crear en Europa 10.000 puesto de trabajo para hacer realidad su propio mundo virtual. Sobre el metaverso charlamos con el periodista Enrique Rodal y Marc Bara, profesor de OBS Business School.