25/02/2022 20:07 La mecánica del caracol Historia y Ciencia Gustav Henningsen y la búsqueda de la verdad sobre la brujería Gustav Henningsen publica con la UPNA "En busca de la verdad sobre la brujería. Los memoriales del inquisidor Salazar y otros documentos relevantes sobre el auto de fe de 1610", en el que analiza la figura del inquisidor Salazar, que puso en cuestión las persecuciones pror brujería en Navarra. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Grabado 'El abogado de las brujas' 53:28 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Gustav Henningsen y la búsqueda de la verdad sobre la brujería

Alonso de Salazar Frías fue un sacerdote e inquisidor burgalés que se incorporó en 1609 al Tribunal de Logroño que juzgaba a los supuestos brujos y brujas de las localidades navarras de Zugarramurdi y Urdazubi. Había centenares de sospechosos, docenas de personas arrestadas y finalmente once fueron quemadas en la hoguera, seis en persona y cinco en efigie. Salazar no estaba de acuerdo con los orros dos inquisidores y con las propias sentencias. Sus memoriales fueron la base para que en 1614 se dictasen una nuevas instrucciones sobre el delito de brujería que distinguía lo que debían ser unos hechos probados de lo que era simple superstición. En otras palabras, Salazar supo ver la farsa de las acusaciones sin fundamento y las confesiones forzadas tras el proceso a las brujas de Zugarramurdi. La documentación reunida por Salazar inspira un nuevo libro del investigador danés Gustav Henningsen. Debido a su avanzada edad hoy no nos puede acompañar pero contamos con el historiador Jesús Mari Usunariz para acercarnos esta nueva investigación sobre la brujería.



Repasaremos además varias noticias sobre alimentación con la microbióloga Maite pelayo. la primera... que ya se ha aprobado el grillo doméstico como nuevo alimentos en la Unión Europea.