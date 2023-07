La Terraza Anécdotas de bar ¿Nos tomamos una de gambas mojadas en café con leche? Publicado: 07/07/2023 13:35 (UTC+2) Última actualización: 07/07/2023 13:59 (UTC+2) El 'guiri' que mojó las gambas en café con leche. Parece un chiste, pero no lo es. Ha sucedido en el Donald de Sevilla y nos lo cuenta, como nadie, su dueño Mariano García, “cuando vimos que mojaba las gambas con café los clientes se empezaron a dar codazos, pero se comió las 6 gambas con café” Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Fotograma de Andalucia Directo con Mariano García, dueño del Donald 7:43 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La anécdota del turista oriental que mojó las gambas en café con leche nos lleva al Donald de Sevilla. Su dueño, Mariano García, es quien atendió al visitante, que se comunicaba por señas."He tenido que hacer la prueba de mojar las gambas, varias veces porque han venido las televisiones y me hacían probar, aunque no te cuento la noche que he pasado", nos confiesa Mariano, confirmando la repercusión que ha tenido la anécdota.

Reconoce, con humor, que de tanto probar le está cogiendo gusto, "llevo una semana tomando gambas con café y le estoy cogiendo el sabor eh?" y añade con cierta sorna, "después de 50 años en el Donald, quizá tenga que plantearme ponerme a vender gambas con café, es una opción que habrá que estudiar".