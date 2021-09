19/09/2021 10:54 mas que palabras Días De Radio La soledad no deseada. Cuando el cuerpo duele y el alma sufre Pablo Ruisoto, psicólogo y profesor de la UPNA, Yolanda González Rábago, socióloga y profesora de la EHU-UPV y Jesús Sánchez Etxaniz, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital de Cruces, reflexionan ante la que ya se califica como una de las peores pandemias modernas Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La perspectiva de género y edad, clave, a la hora de localizar personas en soledad no deseada 39:44 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Se debe diferenciar entre ser solitario y sentirse sólo. Las redes sociales no son comunidades sociales. Los psicofármacos no resuelven estas situaciones de marginalidad y exclusión que viven sobre todo las personas mayores y en especial, las mujeres y los más jóvenes, niñas y niños afectados por acoso escolar o por enfermedades y discapacidades. Ya se empiezan a activar redes comunitarias al estilo de la francesa Red Monalisa, en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Zarautz, Orio, Getxo... y además, Reino Unido y Japón ya han creado sus respectivos ministerios de la soledad. La soledad va a aflorar, tras la pandemia, en las zonas más desfavorecidas de las sociedades más desarrolladas y que, curiosamente, viven más conectadas digitalmente. El compromiso para combatir la soledad no deseada va a ser clave ya que nuestra vulnerabilidad, socialmente, va a estar en juego en el futuro.