mas que palabras MUSEO SAN TELMO “El verdadero abrazo entre Oteiza y Chillida es el que se está produciendo ahora en el museo San Telmo” Publicado: 04/09/2022 11:29 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2022 11:29 (UTC+2) A falta de un mes para su clausura, la exposición que San Telmo dedica a las obras de Oteiza y Chillida es la más visitada cuantas se han realizado en el museo donostiarra desde su reapertura en la primavera de 2011. Más de 43.400 personas han visitado la muestra Escuchar la página Escuchar la página

Es la primera vez que obras de ambos autores se exhiben en una misma muestra y González de Durana afirma que "era imaginable que tuviera una enorme repercusión porque la exposición arroja luz sobre un tema de sus vidas y sus relaciones personales que no era muy conocido". Costó que saliera adelante, su gestación fue todo un reto, "las heridas seguían abiertas en la familia, estaban dolidos y su reacción negativa era entendible".

La muestra suscita un diálogo entre sus esculturas, centrado en la producción realizada durante dos décadas –los años 50 y 60- en las que Oteiza y Chillida se conocieron, tuvieron relación de amistad y cada uno contempló con atención e interés la obra del otro. "Trabajaron durante muchos años y lo que recordamos de sus últimas décadas de vida es que estaban enemistados, pero eran amigos y se llevaban muy bien, me daba pena que aquella etapa quedara oculta". En la exposición se exhibe una carta que ambos escribieron de forma conjunta en 1962 al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, pidiendo la liberación de Agustín Ibarrola, que estaba en la cárcel por sus posiciones políticas. González de Durana subraya que "lo hicieron sin que nadie les obligara a hacerlo". No consiguieron que Ibarrola saliera de prisión, pero "fue un gesto. Había que contarlo porque no se sabía".

La exposición 'Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60' se puede visitar hasta el 2 de octubre en el museo San Telmo de Donostia.