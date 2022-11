mas que palabras Desde el obrador, en Deusto Trabajando a pérdidas Publicado: 19/11/2022 12:40 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2022 15:28 (UTC+1) La pastelería California, de Deusto, como la gran mayoría de Euskal Herria, capea la tormenta perfecta desde hace tres años con la pandemia y ahora con la tremenda subida de los precios de alimentos básicos para sus quehaceres diarios. El azúcar, la leche, los huevos, harinas, frutas...por las nubes Escuchar la página Escuchar la página

Subidas superiores, en el último año, al 50% y a eso hay que añadir el precio de la luz, con pagos mensuales por encima de los 3000 euros y cómo no, el precio de los carburantes. Joaquín Sánchez, responsable de la mítica pastelería tomatera y además, miembro de la junta directiva del Gremio de Confiteros y Pasteleros de Bizkaia, reconoce que trabajan sin beneficios y con dos objetivos: mantener el standard de calidad de sus dulces artesanales y no tener que desprenderse de ninguno de los once trabajadores en nómina.

Pastelería California quiere seguir con su compromiso de calidad con sus clientes en puertas de la temporada alta para un sector muy castigado en nuestros pueblos y ciudades con las subidas de sus principales materias primas.