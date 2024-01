mas que palabras Más que palabras Eugenia Tenenbaum: "Utilizo la perspectiva de género como herramienta para acercarme al arte" Publicado: 13/01/2024 13:50 (UTC+1) Última actualización: 13/01/2024 13:50 (UTC+1) En "La mirada inquieta" (Temas de Hoy), la historiadora del arte Eugenia Tenenbaum pone en solfa el discurso oficial sobre la autoría de las obras atribuidas por consenso a artistas masculinos Escuchar la página Escuchar la página

A través de la mirada de una mujer del siglo XXI, Eugenia Tenenbaum conduce a las visitantes por las salas de una pinacoteca. Y saca varias conclusiones: que los museos guardan más de lo que muestran y que nos enseñan a tener prisa para ver lo que ellos deciden que no nos podemos perder. La historiadora afirma que "la tecnología es la mejor amiga de las feministas" porque ha permitido desmontar el discurso oficial "blanco, heterosexual y misógino", demostrando que muchas obras atribuidas al genio masculino las habían pintado mujeres. Entre ellas, las pinturas rupestres. Pero el papel de las mujeres no se circunscribe al de artistas: sin mecenas como Peggy Guggenheim los grandes pintores surrealistas no habrían llegado a donde lo hicieron. La autora de "La mirada inquieta" (Temas de Hoy) anima a interpretar la historia del arte desde una perspectiva feminista y considera fundamental y necesario acercarse a la cultura con un bagaje de conocimientos que ayuden a comprender y contextualizar los cuadros que estamos viendo porque "las obras de arte son contenedores de memoria".