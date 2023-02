Navarra RADIO EUSKADI Debatimos sobre la falta de vivienda social en Pamplona y la celebración de la escalera Sanferminera RADIO EUSKADI Publicado: 04/02/2023 10:10 (UTC+1) Última actualización: 04/02/2023 10:10 (UTC+1) Navarra Suma culpa al Gobierno de Navarra de no impulsar la vivienda protegida, mientras que la oposición municipal critica que el Gobierno Maya utilice la vivienda para hacer oposición al Ejecutivo foral. Escuchar la página Escuchar la página

La falta de vivienda social ha marcado la legislatura en Pamplona. No se ha puesto en marcha ninguna promoción de VPO y preguntados por las razones, los grupos difiieren a la hora de fijar las responsabilidades. Navarra Suma achaca al bajo precio del módulo de VPO el hecho de que las constructoras no accedan a construir vivienda protegida. Y culpa al Gobierno de Maria Chihvite y a los grupos que lo sustentan, de no variar la politica de vivienda. EH Bildu, PSN y Geroa Bai, por su parte, son muy críticos con Navarra Suma por utilizar la vivienda como arma política y electoral. Además, ehcan en cara al Gobierno de Enrique Maya de haber prometido cientos de VPOs, en 2020, y a día de hoy, no se ha construido ninguna.

Debatimos también sobre la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que da la razón al Ayuntamiento en el hecho de que la plaza de la Constitución, no debe rotularse en euskera. EH Bildu recurrió por considerar que no se cumple la ordenanza del euskera por no tener la traducción, y a pesar de que el Tribunal Administrativo de Navarra le dio la razón, ahora el Contencioso Administrativo da la razón a Navarra Suma. Compara el término Constitución con otros topónimos como Buztintxuri o Iturrama, que tampoco se deben traducir. Navarra Suma satisfecha con la resolución, EH Bildu y Geroa Bai, muy críticos, mientras que el PSN pide no politizar el euskera.

Además, la saturación de eventos en el Casco Viejo de Iruñea ha vuelto al primer plano informativo. Lo hace tras la programación organizada por el Ayuntamiento para celebrar el 2 de febrero, segundo peldaño de la escalera. Asociaciones del Casco Viejo han criticado al consistorio por seguir impulsando eventos en el Casco Viejo sin consultar con el vecindario. Más aún, aseguran, cuando iniciativas surgidas en el propio barrio no han sido autorizadas por las autordiades municipales. Navarra Suma reconoce la saturación pero defiende el derecho a organizar eventos y critica que según quien los organice, la oposición lo critique o no. EH Bildu, PSN y Geroa Bai rechazan la programación del Ayuntamiento, piden que se informe al vecindario y reclaman que a su vez se informe a los grupos de la oposición municipal de los eventos previstos.