Navarra

La propuesta de nuevas alianzas de UPN agita la política navarra aunque no se refleja en el Parlamento

Publicado: 02/12/2023 10:10 (UTC+1)
Última actualización: 02/12/2023 10:10 (UTC+1)

Las primeras votaciones en el Parlamento no reflejan cambios y de hecho, el enfrentamiento con Geroa Bai por el autogobierno se recrudece. Por lo demás, el incesable aumento del número de accidentes laborales y la necesidad de dignificar los cuidados centran el debate político

En vísperas del Día de Navarra, los grupos respaldan el reconocimiento de la UNED, que recibirá la Medallla de Oro de Navarra, máxima distinción que otorga el Gobierno foral. La labor de formación de un centro por el que han pasado miles de personas se ve como fundamental para la mejora de las personas y de la propia sociedad navarra.

Otro tema en el que tampoco hay discusión es el de las felicitaciones a Juan Cruz Cigudosa, hasta ahora consejero de Innovación del Gobierno de Navarra y que ha sido designado como nuevo Secretario de Estado de Innovación del Gobierno de Pedro Sanchez. Felicitaciones sí, pero UPN apunta que igual que cuando era consejero le han apretado, desde el Ministerio también le apretarán. Todo con la transferencia de las competencias de I+D+I en el horizonte. Nueva cara conocida para la política foral.

Sobre las nuevas alianzas que propone el presidente de UPN, Javier Esparza, los aludidos, Geroa Bai y PSN, no ven cambios reales. Le piden que pase de las palabras a los hechos, algo que no ven en su actitud en el Parlamento. Le acusan de posicionarse con PP y VOX continuamente. UPN, por su parte, asegura que trabaja por Navarra y que su objetivo es que EH Bildu no tenga poder de decidir sobre la política navarra. Precisamente la coalición abertzale es muy crítica con los regionalistas a los que acusa de estar obsesionados con su formación; los abertzales apuestan por seguir llegando a acuerdos progresistas con el Gobierno de Navarra.

Otro de los temas candentes es de la siniestralidad laboral. La semana acaba con dos fallecidos más por accidente laboral y las cifras globales son insoportables para los sindicatos. Son ya 10 los fallecidos este año y la cifra anula ronda los 20.000 accidentes laborales. Los partidos son conscientes de la necesidad de que el Gobierno de Navarra tome medidas; es necesario más ayudas para la formación, uno de los aspectos claves para evitar accidentes. Geroa Bai, Contigo Navarra y EH Bildu apuntan a la necesidad de exigir la transferencia de las competencias de Inspección Laboral, herramienta muy importante para disminuir la siniestralidad laboral.

Por último, los cuidados y la precarización de las 17.000 personas, mujeres la mayoría, que trabajan en el sector de los cuidados en Navarra. La huelga del movimiento feminista y los testimonios escuchados durante las protestas, concitan consenso entre los grupos. La publificación del sector al menos en parte es una de las soluciones que plantean los grupos. Más dudas genera para UPN una de las soluciones planteadas por los sindicatos, como es la reducción de la jornada laboral a cuatro días.

ANA ELIZALDE – UPN

MAITE ESPORRIN – PSN

LAURA AZNAL – EH BILDU

PABLO AZKONA – GEROA BAI

MIGUEL GARRIDO – CONTIGO NAVARRA