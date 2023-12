Navarra RADIO EUSKADI UPN se asoma al precipicio de una nueva prorroga presupuestaria en el Ayuntamiento de Pamplona RADIO EUSKADI Publicado: 09/12/2023 10:10 (UTC+1) Última actualización: 09/12/2023 10:10 (UTC+1) La distancia con los grupos de la oposición parece insuperable a pesar de que todavía el Gobierno Municipal no ha presentado su anteproyecto. Además, en vísperas de que empiece la consulta sobre la reurbanización de la Plaza de la Cruz, siguen las dudas sobre el proyecto Escuchar la página Escuchar la página

La suelta de farolillos del Dia de San Saturnino sigue dando qué hablar. El éxito de asistencia se unió al colapso de tráfico y a la falta de previsión organizativa denunciada por los sindicatos de Policía Municipal. UPN no esconde que deben mejorarse cosas en cuanto a la organización, pero se queda con el éxito de la iniciativa a nivel de público. EH Bildu, Geroa Bai y PSN son muy críticos con un evento tras el que ven una falta de previsión que pudo haber ocasionado problemas graves de seguridad. Desde el PP, hablan de desastre organizativo pero consideran que hay que aprender del evento para futuras iniciativas.

Por lo demás, a las puertas de la negociación presupuestaria, UPN todavía no ha presentado el anteproyecto de presupuestos. Lo siguen trabajando porque los regionalistas buscan una propuesta a la que los grupos de la oposición no se puedan negar. Aún así, aseguran que son conscientes que los pactos entre PSN, Geroa Bai y EH Bildu en otras instituciones hace muy difícil que puedan aprobar sus presupuestos. EH Bildu critica los tiempos del Gobierno Municipal; consideran que ya va tarde para presentar su propuesta y critican que UPN ni siquiera se quiera sentar con ellos a hablar. Desde las filas del PSN y Geroa Bai, por su parte, no se fían de UPN ya que ni cumple lo que se cumple en pleno o comisión, y por tanto, tampoco se fían de que los regionalistas cumplieran un hipotético pacto presupuestario. Por último, el PP es claro: no habrá presupuestos porque los grupos de la oposición, excepto los populares, ya tienen decidido que votarán que no.

La consulta sobre la reurbanización de la Plaza de la Cruz y el parking subterráneo de la calle Sangüesa se desarrollará del 11 al 16 de diciembre. UPN sigue queriendo escuchar al barrio mientras que desde la oposición le acusan de haber planteado una consulta dirigida. Los regionalistas dicen que la iniciativa cuenta con el respaldo jurídico y aunque no sea vinculante, ofrecerá datos que luego se tendrán en cuenta a la hora de tomar decisiones. EH Bildu tiene dudas de la validez jurídica de la propia consulta y el PSN, asegura que más allá de la consulta, nunca aprobará el proyecto tal y como está. El Partido Popular, por su parte, recuerda a UPN que lo que necesita es una mayoría del pleno que le apoye el proyecto, ya que para la reurbanización necesita una partida presupuestaria que sólo saldrá adelante si lo aprueba la mayoría del pleno.

También analizamos la iniciativa para reducir la huella de carbono de las fiestas de San Fermin anunciada por la alcaldesa Cristina Ibarrola. La oposición ven con buenos ojos el proyecto pero dudan de que UPN vaya a ser capaz de llevarla a cabo e implantar posteriormente medidas que respondan a ese objetivo de reducir la afección medioambiental de la fiesta. Se plantea como un reto el hecho de reducir la huella de carbono manteniendo la esencia de las fiestas.

CARLOS SALVADOR - UPN

MAIDER BELOKI - EH BILDU

MARINA MURIEL - PSN

CARLOS GARCIA ADANERO - PP

MIKEL ARMENDARIZ - GEROA BAI