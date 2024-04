Navarra TERTULIA MUNICIPAL La satisfacción del Gobierno municipal tras los primeros cien dias, choca contra la dura crítica de UPN RADIO EUSKADI Publicado: 13/04/2024 10:10 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2024 10:10 (UTC+2) Los grupos progresistas valoran los acuerdos entre diferentes y lo avanzado en los primeros tres meses tras la moción de censura, pero desde la derecha se acusa al alcalde Asion de estar desaparecido y de continuar con los proyectos de la corporación anterior que antes bloqueaban Escuchar la página Escuchar la página

El balance de los primeros cien días del gobierno Asiron es positivo y satisfactorio para EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra. El gobierno municipal valora sobre todo que la ciudad ya tiene un rumbo que marcan los presupuestos aprobados en el mes de marzo. Valoran el hecho de haberse puesto de acuerdo entre las fuerzas progresistas para sacar adelante proyectos como Sarasate o el plan de vivienda asequible. Desde fuera del gobierno, el PSN, también ve con buenos ojos lo realizado por el nuevo gobierno municipal, pero en su caso destaca su aportación; define su actitud como responsable y dirigida a aprobar proyectos positivos para la ciudadanía. No es de la misma opinión UPN; los regionalistas aseguran que lo único que han hecho las fuerzas progresistas es continuar con proyectos que ya tenía en marcha el anterior gobierno municipal. Critican, además, la falta de actividad del alcalde Joseba Asiron al que ven "desaparecido".

Uno de los temas que empieza a protagonizar la actualidad municipal es el futuro del monumento a Los Caídos. Asociaciones memorialistas ya se han manifestado a favor de su derribo, pero será el Ayuntamiento quien tenga la última palabra ya que es el titular del edificio. La formación más clara es Contigo/Zurekin que apuesta claramente por su derribo. EH Bildu y Geroa Bai consideran que se deben contemplar todas las opciones y apuntan como inicio del proceso que se debe llevar a cabo, al concurso de ideas que se hizo en la legislatura de 2015-2019. Algo que comparte el PSN, que, sin embargo, no es partidario del derribo. Por último, desde las filas de UPN, no consideran que el monumento a Los Caídos haga apología del franquismo y no contempla en ningún caso su derribo.

El calendario avanza y los Sanfermines cada vez están más cerca; el Ayuntamiento va tomando decisiones y una de las últimas ha sido la concesión de espacios a los movimientos populares. Así, las txoznas de Herri Sanferminak volverán al Casco Viejo, y las de los colectivos de diversidad cultural harán lo propio en Antoniutti. Decisión que comparten las fuerzas progresistas y que para EH Bildu es fruto del proceso de diálogo abierto con todos los colectivos. UPN, sin embargo, habla de amiguismo; aseguran los regionalistas que ya contaban con esa decisión que según ellos, sólo trajo problemas de ruidos y suciedad en la anterior alcaldía de Asiron.

MARIA CABALLERO - UPN

MAIDER BELOKI - EH BILDU

MARINA CURIEL - PSN

MIKEL ARMENDARIZ - GEROA BAI

TXEMA MAULEON - CONTIGO/ZUREKIN