POMPAS DE PAPEL 2024/11/09: Bibliografía y discografía

En POMPAS DE PAPEL nos gusta leer porque nos gusta la literatura, y nos gusta la música. Esta es la selección de este programa.

Libros:

Galder Reguera: "Vida y obra". Ed. Seix Barral.

Luis Garde: "Urrats galduen hotsa". Ed.Pamiela.

María Gainza: "Un puñado de flechas". Ed.Anagrama.

Caroline O'Donogue: "El factor Rachel". (Traducción al español, Regina Lòpez Muñoz). Ed.Libros del Asteroide.

Arnold Schonberg: "Diario de Berlin". (Traducción al español, Roberto Bravo de la Varga). Ed.Acantilado.

Ayesha Manazir Siddiqui: "El centro". (Traducción al español, Marta Vázquez Heredia). Ed.Amok Ediciones.

Patxi Zubizarreta: "Loak ezkutatzen duena". Ed.Elkar.

Margarita Leoz: "Caer". Ed.Ediciones de la Isla de Sistolá.

Canciones:

Tosca & Silvia Pérez Cruz: "Piazza Grande".

Da Souza: "Fotogrames".

Salt Cathedral: "Before it's Gone".

Enrique Morente: Pintao en un Papel".

Ibil Bedi: "Xori erresiñula".