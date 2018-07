Ganando metros para llegar hasta Tokio

Vivir para ver

Vivir para Ver

17/07/2018

Igor Genua se encuentra en casa, en pleno proceso de rehabilitación, después de la intervención quirúrgica realizada tras la subluxación del hombro que sufrió en el torneo de Londres.

Igor Genua es jugador de rugby de Basque Team. Se encuentra unos días en su Hernani natal recuperándose de la operación que le acaban de hacer de un hombro. Está contengo porque va recuperando bien la movilidad del hombro, pero es consciente de que tiene que hacer una buena rehabilitación para enfrenarse a los partidos decisivos de cara a las clasificación para los Juegos de Tokio 2020.

Por el momento está muy contento por haber conseguido mantener la categoría en las World Seven Series. Se podrían hacer hecho algunas cosas mejor pero por el momento el equipo nacional es joven, está evolucionando y está dando los primeros pasos de grandísimo nivel. La selección está creciendo, al Rugby Seven se aprende jugando, no es como el rugby XV, es otro deporte. Partido a partido están viendo que con los jóvenes talentos que están entrando se está creando un grupo muy sólido y según ha ido la temporada los resultados han ido saliendo y se ha notado.

Igor sueña con llegar a Tokio 2020, pero no pierde de vista los pasos que tiene que dar para llegar a esa cima. Tampoco abandona su club de rugby de Hernani, un grupo con mucha tradición en la localidad, tanto para chicos para chicas.