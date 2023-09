Radio Vitoria Crónica de Araba La ley de la oferta y la demanda no sirve para explicar lo que ocurre en el mercado inmobiliario de Gasteiz J.B. EITB MEDIA Publicado: 29/09/2023 13:53 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2023 13:53 (UTC+2) La ley de la oferta y la demanda a la que siempre se acude como un mantra para explicar lo que sucede en los mercados no parece ser suficiente a la hora de interpretar lo que ocurre en el sector inmobiliario de Vitoria Gasteiz. Escuchar la página Escuchar la página

La venta de viviendas en la capital alavesa se ha desplomado un 30 por ciento durante los meses de abril, mayo y junio, según el Colegio de Registradores de la Propiedad. Sin embargo, aunque cae la demanda y la oferta sigue creciendo en Aretxabaleta, Gardelegi, Goikolarra, Ali-Gobeo o Zabalgana, por ejemplo, los precios en lugar de bajar han experimentado un notable incremento. Y no sólo crecen los costes financieros de las hipotecas, debido al encarecimiento del dinero, sino que también sube el precio del metro cuadrado. Una subida mayor que la registrada en Donostia o Bilbao.

No es la única singularidad del mercado inmobiliario en la capital alavesa, porque si el piso en propiedad es una odisea no exenta de riesgos, la alternativa del alquiler es toda una osadía. Aquí sí: la oferta se restringe al máximo, aumentan las viviendas vacías, los precios se encarecen y se limitan las condiciones de acceso. El Ayuntamiento de San Sebastián ha decidido subir un 150 por ciento el IBI a las viviendas vacías. Las tiene cuantificadas. No lo hace con afán recaudatorio, sino para mover el mercado.

En Vitoria el tema ha sido objeto de debate en reiteradas ocasiones, pero sin ninguna concreción. Por desconocer, se desconoce hasta el número de viviendas vacías existentes en la capital alavesa, susceptibles de aplicarles este gravamen.

La decisión de la corporación municipal donostiarra ha coincdido en el tiempo con las preocupaciones expresadas en R. Vitoria por destacados urbanistas, diciendo que las desérticas lonjas del centro de la ciudad tienen su origen en que los precios de mercado no satisfacen los deseos especulativos de sus propietarios. Con este contexto de fondo, esta semana se han desatado algunas alarmas en el seno de la Casa Consistorial con la propuesta de Los Marianistas de construir en el privilegiado solar de Luis Heinz sesenta viviendas, un parking subterráneo y media docena locales.

La sentencia del economista británico Jon Mayrnard Keynes: "Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia" bien puede figurar con mayúsculas a la entrada de Vitoria Gasteiz.

Hace quince años sufrimos la explosión de la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia económica y una de las tres más grandes del mundo. La pregunta es saber si hemos aprendido algo. La ley de la oferta y la demanda no sirve para explicar lo que ocurre en el mercado inmobiliario, pero sí hay una ley que se cumple invariablemente: cuando suben los precios o estallan las burbujas especulativas: siempre pagan los más débiles; los más necesitados.