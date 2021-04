21/04/2021 12:37 Historia de Álava HISTORIA DE ÁLAVA María Pérez, la Varona Alfonso VII entregó el sitio de Villanañe en 1137 al noble Martín Pérez de Barahona en pago por sus servicios. En este lugar sobrevive la casa-torre de su linaje Escuchar la página Escuchar la página

María Pérez, existiese tal y como nos la pinta la leyenda o no, se convirtió en el origen del linaje de los Varona. En todas las genealogías y crónicas sobre esta Casa aparece ella no sólo como la raíz del árbol familiar, sino como el personaje que define y le da carácter al apellido. Era frecuente que, en busca de la legitimidad social, los diferentes linajes tratasen de fundamentar su nobleza en algún personaje famoso o de cualidades excepcionales. También era habitual que si no tenían ningún antepasado que cumpliera esas condiciones, se lo inventasen o exagerasen su historia. Para lograr esta vinculación llegaban incluso a tergiversar sus relaciones de parentesco o a trazarlas sin ningún fundamento, lo cual explica por qué tantos nobles decían ser descendientes de reyes o del Cid. En el caso de la Varona, llama la atención el hecho de que sea precisamente una mujer la elegida para dar ese carácter de nobleza a toda una estirpe, estableciendo así una suerte de matriarcado poco habitual en la época.

Pero la leyenda de la Varona no ha sido el único legado de la estirpe de María Pérez. Este linaje ha tenido como solar durante generaciones la localidad de Villanañe, en la cuadrilla de Añana, desde que cayera en posesión de esta familia en 1137. Junto al pueblo todavía se erige la casa-torre y palacio familiar, que conserva a la perfección todas las fases constructivas que nos hablan de la evolución de esta casa y su adaptación a los tiempos. Pero además, alberga en su interior gran parte de la colección de tesoros, obras de arte y documentos de la Casa Varona, desde su fundación hasta nuestros días.