TRES CANCIONES Y UNA VIDA Mikel Ayestaran y los seis mil euros mejor invertidos AG Periodista y corresponsal, Mikel Ayestaran lleva ya siete años instalados en Jerusalem. Repasamos su trayectoria y algunos de los momentos más importantes de su vida a través de tres canciones.

Nuestro invitado en Tres canciones y una vida tiene 47 años, 2 hijos, 6 libros publicados más cientos de artículos, cuatro premios de periodismo hasta la fecha, 23 años desde que se levantó de su mesa de redacción para no sentarse más y 7 años desde que fijó su casa en Jerusalem. Es periodista y trabaja para varios medios de comunicación. Entre otros, EITB MEDIA. Es Mikel Ayestaran.

El premio Manuel Alcántara para periodistas jóvenes y sus 6.000 euros de premio cambiaron su vida por completo. Se fue a EEUU a cubrir el Katrina, pero la cosa no salió como esperaba porque nadie quería comprar sus artículos. Aún así, consiguió lo que quería y en 2006 llegó la guerra del Líbano y con ella una carrera que no ha parado de crecer.

Decía el gran Manu Leguinetxe que un buen corresponsal debe cumplir tres requisitos: ser alcohólico, divorciado y estar deprimido. Esos estereotipos han existido siempre y en muchos casos se han visto acrecentados por el cine. La figura del corresponsal está mitificada y rodeada de un halo de misterio, y con Mikel Ayestaran rompemos esos mitos.

Durante la entrevista suenan las siguientes tres canciones:

- Pixies - Where is my mind

- Trigo Limpio - Ven a Jerusalem

- Apo & The Apostles - Baji Wenek