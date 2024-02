déjate llevar Premios Goya 2024 Estíbaliz Urresola: "Ha sido una alegría muy profunda" EITB MEDIA Publicado: 11/02/2024 15:39 (UTC+1) Última actualización: 11/02/2024 15:39 (UTC+1) La directora de "20.000 especies de abejas" agradece las muestras de cariño que ha recibido por su primer largometraje, que aborda la infancia transexual. Escuchar la página Escuchar la página

Este fin de semana se ha celebrado la edición número 38º de los Premios Goya y la película '20.000 especies de abejas' de Estíbaliz Urresola Solaguren partía con 15 nominaciones, de las cuales ha ganado tres: mejor dirección novel, mejor guión original y mejor actriz de reparto, para Ane Gabarain. En el magazine "Dejate llevar" de Radio Vitoria han entrevistado a la directora y guionista laudioarra.

'La sociedad de la nieve', película dirigida por J. A. Bayona, ha sido la ganadora de la trigesimoctava edición de los premios Goya de la Academia española de Cine con 12 galardones, entre ellos los de mejor película y mejor dirección.

El cine vasco, por su parte, se ha hecho con un total de ocho premios. Tres de ellos han sido para '20.000 especies de abejas', dos (mejor película de animación y mejor guion adaptado) para 'Robot dreams', y han conseguido un premio 'Cerrar los ojos' (mejor actor de reparto para Jose Coronado), 'To bird or not to bird' (mejor cortometraje de animación) y 'O corno' (mejor actriz revelación para Janet Novás).