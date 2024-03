déjate llevar Menores y uso de móviles Altxa Burua: “No es legal que un niño de once años use ninguna red social” Publicado: 10/03/2024 12:03 (UTC+1) Última actualización: 10/03/2024 12:03 (UTC+1) La iniciativa nace desde, Adolescencia libre de móviles que surgió en BARCELONA, y que promueve retrasar la edad de entrega del primer smartphone a sus hijos hasta los 16 años. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Dos jóvenes consultan por internet con el teléfono móvil. EITB 21:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Desde la plataforma Altxa Burua recomiendan que para que los menores de once años no sufran incomunicación pueden hacer uso de teléfonos que no tengan datos, que no puedan acceder a internet. Ante la falta de regulación del uso de los smartphones, ya son 9 las comunidades que han decidido establecer medidas para limitar el uso de estos dispositivos en colegios e institutos, Aragón, Murcia, Andalucía, Cataluña y Canarias, a los que se han sumado, Castilla-La mancha, Galicia, Madrid y Castilla León.

La iniciativa nace desde, Adolescencia libre de móviles que surgió en BARCELONA, y que promueve retrasar la edad de entrega del primer smartphone a sus hijos hasta los 16 años.

En Araba existen varias plataformas, y una de ellas es Altxa Burua, en nuestro magazine hemos hablado con la plataforma que ha nacido en Okondo, entrevistamos a Sandra Martín y Jon Serrano.

No es legal que menores de once años hagan uso de las redes sociales, desde Altxa Burua recuerdan que lo ideal sería buscar un pacto social a nivel de familia, centros educativos y agentes políticos para retrasar la entrega de un smartphone con contenidos a internet lo más posible en adolescentes. Según la plataforma el tener acceso a las redes trae muchos más problemas que cosas que pueda facilitar, y una de su consecuencia es el ciberbullying.

Desde Altxa Burua hacen hincapié en la necesaria colaboración de las familias, que, a su vez, debería de ir junto a un reglamento y conjuntamente con los centros educativos.