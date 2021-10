04/10/2021 14:45 historia y patrimonio PATRIMONIO Horcas, rollos y picotas en siete localidades de Rioja Alavesa (Parte 2) El etnógrafo, Salvador Velilla, nos detalla la presencia de estos monumentos, donde ser administraba justicia en la Edad Media, en las localidades de Salinillas de Buradón, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Moreda, Elvillar, Elciego y Labastida Escuchar la página Escuchar la página

Salinillas de Buradón

La picota de este concejo se encuentra en el límite jurisdiccional que conduce al municipio de Briñas (La Rioja), en el término conocido como La Justicia y también como El alto la picota, junto a la actual carretera N-124.. El monumento mide 3 metros de altura en conjunto

Labastida

Recibió los Fueros de Treviño de manos de Fernando III en 1242 y recoge que todo ladrón que sea sorprendido sea ahorcado: "Omnis latro ssicum ffurto ffuerit deprehensus suspendatur...". Que tuvo horca nos lo recuerda el nombre de uno de sus barrios: "Barrio de la horca" y, si bien no se conserva el rollo, una de sus calles nos dice que contó con este símbolo de jurisdicción y administración de justicia: "Calle el Rollo", en la parte sur.

Elciego

Fue el primer pueblo de Rioja Alavesa en independizarse de Laguardia el 12 de Noviembre del año 1583. Desde entonces posee "La picota el rollo" levantada a las afueras del pueblo, en las eras, cuando la villa fue creciendo vino a denominarse "La plaza el rollo" al quedar rodeada por casas. No tardó mucho tiempo el trasladarse al lugar que actualmente ocupa, no lejos del primitivo, en cruce de caminos, en una de las salidas hacia Baños de Ebro. Es conocida como "La pinota o la picota el rollo". Elciego es el único pueblo de Rioja Alavesa que conserva todo un ritual en torno a la picota o rollo, si bien la ceremonia no se celebra el día de la concesión de la Carta de Privilegio sino el día 2 de Julio, Santa Isabel.

Elvillar

Hasta el 22 de Enero del año 1667 Elvillar no logra el título de villa. Desde aquel día se levantó el rollo en la entrada sur del pueblo, en un cruce de calles. Tiene 1,54 metros de circunferencia y 3,50 metros de altura.

Lanciego

El 1 de Abril de 1632 el lugar de Lanciego consiguió el título de villa, separándose de Laguardia, tras el pago a la corona real de 4.500 ducados. Todos los vecinos/as de Lanciego saben que "La horca" está a la salida del pueblo, a pie de la carretera que baja a Assa.

Lapuebla de Labarca

Tomó el título de villa el 11 de Junio de 1631. En la parte alta del pueblo, no lejos de la carretera que conducía a la villa de Elciego estaba la "Era del rollo", de la que, ocupada hoy por bodegas y otras edificaciones, no queda más que el recuerdo. La memoria y el recuerdo ha hecho que la gente recordara que, junto a la puerta de una vivienda, poco más abajo de lo que fue la "Era del rollo", una piedra que se conserva y que se usaba como banco para sentarse para tomar la fresca en las noches veraniegas, era uno de los trozos del rollo. Otro trozo del fuste estaba junto al Bar Bodegón, a la vera de lo que se conocía como la "Era del rollo".

Gracias a la documentación que se conserva y a la memoria de las gentes, han permitido que el año 2020 se llevara a cabo la recuperación y restauración de los dos únicos elementos que quedaban del rollo de Lapuebla de Labarca y que hoy día pueda ser contemplado por vecinos y forasteros.

Moreda

Conserva el término de "La horca", en la parte suroeste del pueblo y que tuvo rollo como nos lo recuerda la "Calle el Rollo", conocida también durante muchos años como Calle la Fuente y que se prolonga por la calle San Roque.