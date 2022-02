01/02/2022 16:56 historia y patrimonio ÁLAVA MEDIEVAL El poblado de La Hoya, el gran asentamiento poblacional de la Prehistoria reciente de Álava Un núcleo urbano que sólo está excavado en un 15% de su superficie y un estudio realizado por investigadores europeos sobre los restos humanos descubiertos en este yacimiento constató que murieron asesinados en un brutal ataque Escuchar la página Escuchar la página

El Poblado de La Hoya fue descubierto por el vecino de Laguardia-Guardia, Alejandro San Pedro, en 1934. Desde entonces se han realizado numeroso excavaciones arqueológicas y solo se ha salido a la luz un 15% de este asentamiento amurallado que fue habitado desde la Edad de Bronce hacia el año 1.200 antes de C. y hasta el 250 a de C. Desde 1986 cuenta con un museo que nos permite descubrir cómo vivían aquellas gentes. Durante las campañas arqueológicas se descubrieron daños en los huesos descubiertos y en 2020 se constató que este núcleo urbano fue objeto de un ataque y no un saqueo.