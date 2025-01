Lur Bizia AGRICULTURA Preocupación entre los agricultores de pata de siembra de Llanada Alavesa porque un 20% sigue sin recolectar Publicado: 09/01/2025 20:07 (UTC+1) Última actualización: 09/01/2025 20:07 (UTC+1) Del total de las 100 Ha. de la superficie de este cultivo que permanecen en las fincas de cultivo por el exceso de precipitaciones en el tramo final de 2024 y ahora Agroseguro solo quiere pagar el 30% de la producción que está podrida Máquina cosechadora recolectando patatas en Llanada Alavesa. J.MORAZA 12:01 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Los agricultores de Llanada Alavesa no han podido recoger un 20% de la superficie de 100 Ha. de superficie cultivada de patata de siembra. Las persistentes precipitaciones del último tramo del año 2024 -entre septiembre y diciembre- dificultaron la campaña de recolecta de este tubérculo y ahora la única compañía aseguradora agrícola, Agroseguro, "considera que no tiene que pagar la totalidad de la producción asegurado porque se acogen a una cláusula en la que se menciona que no ha habido periodos largos de lluvias en el territorio alavés", apunta el técnico agrícola y agricultor, Jon Moraza. Una cantidad que supera el millón de euros. La entidad aseguradora solo reconoce el pago del 30% de la superficie no extraída y afectada por la podredumbre.