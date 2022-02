12/02/2022 17:35 La ruta slow #Chocolate Pablo Ibarreche ("Lurka") reconocido por la Academia of Chocolate de Londres Euskadi sigue dándonos espectaculares noticias en torno al chocolate, la última por parte de Pablo Ibarretxe ("Lurka") Escuchar la página Escuchar la página

Pablo Ibarreche, chef pastelero/chocolatero y copropietario de "Lurka chocolates" "bean to bar" en Donostia-San Sebastián, ha sido galardonado recientemente por la Academy of Chocolate de Londres con el premio "European Rising Star" ("Futura estrella Europea"). En la edición 2021 sus chocolates fueron premiados con 3 platas y seis bronces, todo un logro para un marca de chocolates "made in Euskadi". "Lurka" es la creación de este mexicano orgulloso de sus ráices vascas que estudió en Donosti y ha trabajado en restaurantes y hoteles de prestigio, algunos galardonados con estrellas Michelin como "Auberge du Soleil" (California), Helene Darroze y Xavier Pellicer entre otros.

"Lurka" cuenta, a través del chocolate, la historia de su familia y la de tantas personas que han viajado entre Euskadi y México. Por eso, "sólo utilizo ingredientes vascos y mexicanos para hacer chocolates tan especiales como el de Queso Idiazábal, de chile pasilla con sal de Añana, de mezcal con sal de gusano o de patxaran, sin dejar de lado los chocolates clásicos que a todo mundo gustan, todos ellos hechos con cacao mexicano", señala en la entrevista.

Además, una característica del chocolate que se hace en "Lurka" es que el chocolate es "bean to bar" (del "grano a la barra" en castellano). Pablo abrirá en mayo su nuevo local de "Lurka" en en Bengoetxea 1 a unos metros del hotel María Cristina, la calle más chocolatera de San Sebastián. Zorte on eta zorionak, Pablo!