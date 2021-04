20/04/2021 14:18 Radio Vitoria Gaur Actualidad Incidencia Covid Álava Araba se estanca con una incidencia alta de Covid mientras que Euskadi sigue al alza EITB MEDIA Las aglomeraciones y la gran presencia de las variantes pueden estar detrás del aumento. La variante británica ha susituido casi por completo a la salvaje y hay más presencia brasileña y sudafricana. Escuchar la página Escuchar la página

Euskadi detecta 773 casos, de los cuales 95 pertenecen a Araba. 75 en Vitoria, 8 Laudio, 4 Amurrio, 3 Aramaio, 2 Campezo y Labastida, y 1 Artziniega, Berantevilla, Iruraiz-Gauna y Zuia. Nuevo incremento de casos que se traduce en el aumento de la incidencia en la CAV: con 11 puntos más se sitúa en 509 casos. El territorio, apenas se mueve y se sitúa en 440.

La situación es preocupante. La tendencia sigue siendo al alza y según la Consejera de Salud Gotzone Sagardui no hay indicios de cambio: "Algunos indicadores fluctuan pero no es suficiente para anticipar un cambio de tendencia". Prueba de que el aumento se está produciendo de manera rápida es que la semana pasada, entre el 11 y 18 de abril, la incidencia acumulada de Euskadi ha crecido un 21%.

Aumento de la presencia de variantes

Pero, ¿cuál es la razón de este rápido incremento? Según la consejera Sagardui las aglomeraciones han podido contribuir al aumento de contagios y posterior incremento en las hospitalizaciones. Pero también está la presencia de las variantes. Sagardui señala que la cepa britanica ha susituido por completo a la cepa salvaje. Además, ha aumentado notablemente la presencia de las variantes brasileña y sudafricana: hay 176 y 46 positivos, respectivamente, además de un caso de variante nigeriana. Son variantes que actuan de forma distinta a la original, su expansión es mayor. No solo eso, generan casos que requieren de una atención sanitaria más intensa y especializada.

Incremento en los ingresos

Parte de la preocupación de la situación actual se refleja en los datos de la ocupación asistencial. Este lunes día 19, en Euskadi se ha producido el mayor número de ingresos en una sola jornada desde el pasado 13 de Noviembre: han sido 115. En el Hospital Universitario de Araba hay 93 personas ingresadas, 2 más que ayer. 23 precisan de cuidados intensivos.