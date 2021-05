20/05/2021 09:29 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista “El BEI es el principal problema de Vitoria por la falta de seguridad que genera” EITB MEDIA Entrevistada en Radio Vitoria, Leticia Comerón, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, se ha mostrado muy crítica con el Bus Eléctrico Inteligente "que está destrozando la ciudad" Escuchar la página Escuchar la página

El PP ya ha anunciado que pedirá una auditoria sobre el coste del BEI, el Bus Eléctrico Inteligente, que realizará el recorrido de la línea periférica con un sitema de transporte electrificado y de alta capacidad, con una estética similar a la del tranvía. Según el PP, el coste se ha disparado en lo que han calificado como el "autobús más caro del mundo. Nos dijeron que iba a costar 42 millones máximo y la realidad es que en octubre íbamos por 76 millones y 19 contratos".

La portavoz del grupo municipal en Vitoria, Leticia Comerón, entrevistada en Radio Vitoria, sostiene que "estamos tirando el dinero en un autobús que está destrozando la ciudad. Si preguntas a la gente te dirá que es el principal problema de Vitoria con la falta de seguridad que está generando por la decisión de quitar los pasos de cebra".

Comerón asegura que "no podemos permitir que esto quede así. Hasta enero no entrará en marcha porque las cocheras no estarán hasta enero. ¿Podemos permitir en Vitoria que haya tantos cruces donde el peatón no tenga prioridad? Tenemos el autobús más caro del mundo, se ha destrozado arboles, aparcamientos, el tráfico se ha trastocado y los problemas no para de crecer".