31/05/2021 15:39 Radio Vitoria Gaur Actualidad Agresión a un exconcejal PP EH Bildu rechaza la agresión y critica que se use "para desgastar al adversario" EITB MEDIA La parlamentaria de EH Bildu Eba Blanco, asegura que "de la misma manera que denunciamos con dureza los hechos intolerantes, denunciamos que hay partidos que lo usen para desgastar al adversario"

Audios (1) EH Bildu rechaza la agresión y critica que su uso esté dirigido al desgaste político

La parlamentaria de EH Bildu, Eba Blanco, se ha referido a la agresión sufrida el pasado sábado por Iñaki García Calvo, exconcejal del PP en Vitoria-Gasteiz.

Blanco ha señalado que "de la misma manera que denunciamos con dureza los hechos intolerantes del sábado en Vitoria, que deberían ser hechos del pasado, denunciamos que hay partidos que siguen prevaleciendo el uso político de estas circunstancias para desgastar al adversario en lugar de conseguir denunciar de manera conjunta y unitaria lo ocurrido".

"Se construyen nuevos hechos, como que EH Bildu no se suma a un texto cerrado. Y no lo hará, siempre que no sea inclusivo y prevalezca un vocabulario que nosotros no compartimos y no compartiremos, ya que es excluyente y está dirigido al desgaste político", ha recalcado.

La parlamentaria de EH Bildu también ha señalado que los "hechos del sábado en Vitoria son "diametralmente opuestos a la construcción de la convivencia democrática en Euskal Herria como también lo son los fastos de mañana alrededor de la inauguración del Memorial de Víctimas", que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz.