04/06/2021 14:13 Radio Vitoria Gaur Actualidad Datos anuales Cáritas Álava Se reduce el número de familias atendidas en Cáritas Araba por la pandemia EITB MEDIA Un descenso que se debe al cese de actividades presenciales por el confinamiento. La pandemia ha aflorado nuevas realidades derivadas de la prostitución y la economía sumergida Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ramón Ibeas 1:25 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Se reduce el número de familias atendidas en Cáritas Araba por la pandemia

Más de 5.400 familias han acudido a Cáritas Álava en 2020, son 400 menos que el año anterior. Sin embargo, este descenso se debe al cese de actividades presenciales por el confinamiento. La necesidad, ha recalcado Ramón Ibeas secretario general de Cáritas Araba, no ha disminuido. Tampoco ha cambiado el perfil del demandande: sigue siendo mujer. Casi 7 de cada 10 lo son y practicamente la mitad de las lás de 16.000 personas atendidas, han sido desempleadas. Son alguno de los datos más significativos de la memoria anual que ha hecho público hoy Cáritas Diocesana de Vitoria-Gasteiz.

Nuevos perfiles

Por la pandemia, el año 2020 no se puede comparar con ningún otro, ha asegurado Ibeas. De hecho, ha subrayado, la pandemia y el confinamiento han aflorado dos nuevas realidades: la prostitución y la economía sumergida. En el caso de la prostitución, con el confinamiento las trabajadoras sexuales dejaron de ejercer y por lo tanto dejaron de cobrar. Han llegado a Cáritas personas ligadas a redes de tráfico, las que ejercían de forma individual por necesidad o las que por la pandemia, se habían trasladado a otros territorios y no podían volver por el cierre de las comunidades.

Ley de extranjería detrás de la economía sumergida

En cuanto a la economía sumergida, el secretario general de Cáritas ha señalado que la ley de extranjería permite este tipo de economía. Ramón Ibeas destaca: "a los inmigrantes se les prohíbe trabajar en los primeros 3 años, pero necesitan un sueldo, algo con lo que llegar a final de mes. Buscan sus propios recursos tienen. De eso se aprovecha la economía sumergida: l oque para unos es una necesidad para otros es un sistema de explotación que les viene muy bien".

Brecha digital

No es el único aviso realizado por el secretario general de Cáritas ante los medios. Ibeas ha subrayado que la administración pública está generando una brecha digital insalvable. Ibeas subraya que hay una parte de la población que no puede ejercer sus derechos fundamentales, por no contar con los instrumentos necesarios para hacerlo por vía telemática.

Mirada al futuro

Cáritas diocesana de Vitoria va a aprobar un nuevo plan estratégico con cambios en el modo de actuar y trabajar en el futuro. Entre otros, se plantean nuevos instrumentos para hacer frente a la soledad y aislamiento, que personas demandantes de Cáritas han dado a conocer. Por ejemplo, ha destacado la directora Maite Sebal: "cuando terminen los ERTE, las personas estarán cubiertas economicamente, pero lo estarán de manera precaria y además, estarán indefensas a nivel emocional". Será en este tipo de cuestiones donde también quieren comenzar a incidir.



El aislamiento y la soledad es uno de los mensajes que ha calado durante esta pandemia. Ibeas ha asegurado que todavía no se conocen las consecuencias que este mensaje puede tener en la sociedad.