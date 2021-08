02/08/2021 10:51 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Arturo Val del Olmo (Kaleratzerak Stop Desahucios): "Es necesario más parque público de alquiler social" EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, Arturo Val del Olmo de Kaleratzeak Stop Desahucios Araba, avanza que en septiembre presentarán una iniciativa legislativa para desarrollar una ley de vivienda estatal porque “hace falta un parque público de alquiler social y que la vivienda deje de ser un negocio” Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Arturo Val del Olmo 20:47 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Según el Consejo General del Poder Judicial en el primer trimestre de este año 2021 se han registrado un 13% más de desahucios que durante el mismo tiempo de 2020, antes de que todo saltase por los aires. En Álava ha tenido lugar un desahucio cada 3 días.

Arturo Val del Olmo de Kaleratzeak Stop Desahucios Araba, ha explicado en Radio Vitoria que el perfil de las personas que se enfrentan a un desahucio no ha cambiado con la pandemia. "Son mujeres, con menores a su cargo, migrantes extranjeras que no pueden pagar el alquiler, o a las que se les acaba el contrato y no encuentran otra opción. En las inmobiliarias es imposible buscar un alquiler de menos de 750 euros", asegura.

Val del Olmo ha señalado que "en septiembre vamos a presentar una iniciativa legislativa para una ley de vivienda estatal porque hace falta más parque público de alquiler social, que se controlen los precios de alquiler, que la vivienda deje de ser un negocio y ofrecer una alternativa a las hipotecas. Se están reactivando las demandas de ejecución hipotecaria y se tiene que regular la dación en pago, que la responsabilidad del préstamo quede limitada a la vivienda".