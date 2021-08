23/08/2021 13:12 Radio Vitoria Gaur Actualidad ENTREVISTA "El barrio de Coronación no ha salido como debería, porque no ha partido de un planteamiento de los vecinos" Isabel Martí, presidenta de la Asociación de propietarios Urbanos de Álava, afirma que muchos vecinos del barrio no están contentos con como se ha gestionado la rehabilitación energética de las viviendas de Coronación Escuchar la página Escuchar la página

La presidenta de la Asociación de propietarios Urbanos de Álava cree que el proyecto de rehabilitación energética de las viviendas de Coronación no ha salido como debería salir "porque no ha partido realmente de un planteamiento de los vecinos". Además, Isabel Martí también ha afirmado que muchas y muchos vecinos del barrio no están contentas con el proyecto, y ha querido destaca que mucha gente "desconfió mucho" del plan.

Entrevistada en Radio Vitoria Isabel Martí también se mostrado preocupada por ver cómo se vacían barrios de la ciudad como Adurza o Abetxuko, que llevan tiempo perdiendo población joven en favor de los nuevos barrios, debido, entre otras cosas, al alto precio de la vivienda. Un fenómeno, que avisa Martí, sucede también en el centro y el ensanche de la ciudad.