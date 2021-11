19/11/2021 14:58 Radio Vitoria Gaur Actualidad Coronavirus Este año tampoco se celebrará la feria Ardoaraba 'para no poner en riesgo la salud de las personas' EITB MEDIA Debido al incremento de la incidencia del coronavirus, Gasteiz On ha decidido no celebrar Ardoaraba. Horas antes el alcalde anunciaba que Vitoria se va a replantear la celebración de los próximos eventos en la ciudad. Gorka Urtaran ha calificado de preocupante el continuo incremento de contagios. Escuchar la página Escuchar la página

En una nota enviada a los medios de comunicación, la Asociación de comerciantes Gasteiz ON ha anunciado que no se celebrará la feria Ardoaraba.

'Tras la orden del Gobierno vasco para suspender o posponer aquellas actividades multitudinarias, especialmente las que "lleven vinculada la ingesta de comida y bebida, lo que facilita el no uso de la mascarilla, incrementando el riesgo de divulgación del virus", debido al incremento de la incidencia del coronavirus, Gasteiz On ha decidido no celebrar Ardoaraba', ha señalado.

Desde Gasteiz ON explican que 'la situación actual de incertidumbre provocada por el avance de la pandemia de la covid-19 y lo que pueda suceder en las próximas semanas, ha llevado a Gasteiz On a tomar esta decisión. A pesar de que la organización de la feria enogastronómica más importante de la cornisa cantábrica, que se celebra en nuestra ciudad durante el puente de diciembre, estaba muy avanzada y había mucha ilusión tras la suspensión del año pasado, se ha tomado esta decisión por responsabilidad y no poner en riesgo la salud de las personas que acudan'.

Horas antes de hacerse pública esta decisión, el alcalde Urtaran pedía replantearse todos los eventos diseñados porque la situación es cada vez más delicada y Vitoria entrará la semana que viene en esa zona de riesgo que significa tener una incidencia superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

El último dato de Osakidetza sitúa la incidencia en Vitoria en los 132 casos. El alcalde ha vuelto a pedir a la población responsabilidad, cumplir todas las medidas sanitarias porque, de lo contrario, el escenario al que nos encaminamos es el de más restricciones.

Urtaran no es partidario de la vacunación obligatoria, como ha anunciado Austria, pero sí confía mucho en la eficacia del pasaporte Covid, que la justicia vasca decidirá el lunes si puede implantarse en Euskadi.