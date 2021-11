23/11/2021 14:46 Radio Vitoria Gaur Actualidad Rioja Alavesa González: 'El deseo de una denominación de origen Rioja Alavesa dentro de la DOCa Rioja no va contra nadie' EITB MEDIA El Congreso de los Diputados debatirá el próximo día 30 de noviembre una proposición de ley presentada por el PNV que permitiría crear una denominación alavesa dentro de la Denominación de Origen Rioja Escuchar la página Escuchar la página

El diputado general de Araba, Ramiro González, ha asegurado que la diferenciación de los vinos de Rioja Alavesa bajo el paraguas de la DOC no rompe nada sino que daría prestigio a toda la denominación. 'El deseo de una denominación de origen Rioja Alavesa dentro de la DOCa no va contra nadie, todo lo contrario, quiere construir', ha dicho para dejar claro, a continuación, que respeta la iniciativa de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) para crear la Denominación de Origen Protegida Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak fuera de la DOCa Rioja, 'pero no es la que la Diputación apoya".