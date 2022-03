10/03/2022 12:11 Radio Vitoria Gaur Actualidad Música Este es el cartel definitivo del Azkena Rock Festival que se celebrará el 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala EITB MEDIA The Afghan Whigs, Jerry Cantrell, Hiss Golden Messenger, Michael Monroe, Israel Nash y The Toy Dolls y Soziedad Alkoholika encabezan la larga lista de nuevas confirmaciones. Las entradas de día estarán a la venta a partir del lunes 14 de marzo a las 9:00h. Escuchar la página Escuchar la página

Azkena Rock Festival celebrará sus 20 años el 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala tras dos años de parón por la pandemia.

A la larga lista de nombres emblemáticos ya anunciados donde destacan Patti Smith, The Offspring, Emmylou Harris, Social Distortion o Suzi Quatro, hoy se incorporan varias decenas de artistas.

El cartel por días quedará así:

Jueves, 16 de junio

THE OFFSPRING - FU MANCHU 30th anniversary - MORGAN - THE TOY DOLLS - HISS GOLDEN MESSENGER - MORGAN WADE - DIRTY HONEY

Viernes, 17 de junio

THE AFGHAN WHIGS - SOCIAL DISTORTION - SOZIEDAD ALKOHOLIKA - DIVE-BY TRUCKERS - JERRY CANTRELL - LIFE OF AGONY - ILEGALES - DELIRIUM TREMENS - ADIA VICTORIA - MAD SIN - CHUCK PROPHET AND THE MISSION EXPRESS - THE FAITHLESS - NUKORE

Trashville: KILINGONZ - LA PERRA BLANCO - LOVESICK DUO - TIBURONA

Sábado, 18 de junio

PATTY SMITH AND BAND - EMMYLOU HARRIS - SUZI QUATRO - MICHAEL MONROE - BLACK MOUNTAIN - RYLEY WALKER - ISRAEL NASH - DANIEL ROMANO'S OUTFIT - ROBYN HITCHCOCK Y LOS DEL HUEVOS BAND - DEWOLFF - VULK - JOSEBA IRAZOKI ETA LAGUNAK - WICKED WIZZARD

Trashville: MESSER CHUPS - OH! GUNQUIT - SUICIDE GENERATION - NEGRA CUCARACHA TERRORFOLK

Las entradas para el camping, ubicado muy cerca del recinto, tienen un precio de 15€ por 4 días de estancia. Los bonos de 3 días se mantienen al precio de 145€ y el bono + camping a 160€ más gastos. Las entradas de día estarán a la venta a partir del lunes 14 de marzo a las 9:00h.