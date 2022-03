Radio Vitoria Gaur Actualidad Araba La huelga de transportistas regresa este miércoles a Vitoria-Gasteiz EITB MEDIA Publicado: 22/03/2022 13:41 (UTC+1) Aseguran que la huelga está ahora "más enconada" después de que tres patronales se hayan sumado a las movilizaciones. Mientras, se mantiene la incertidumbre en el reparto de productos y algunos sufren un encarecimiento "parecido" al de Navidades Escuchar la página Escuchar la página

Novena jornada de la huelga de transportistas. Hoy las movilizaciones principales se han llevado a cabo en Iruña y mañana, miércoles, regresan a Vitoria-Gasteiz en este caso, sin camiones. Los transportistas van a realizar una concentracin de 10:00 a 13:00 en Lakua frente a la sede del Gobierno Vasco. Movilizaciones que, en parte, se han visto reforzadas por la adhesión a estas, de tres patronales más pero que a su vez, "ha enconado" más la situación según Alberto Núñez técnido del sindicato Hiru en Araba: "el paro ahora es más fuerte pero las administraciones ahora deberán buscar una solución, porque esto no puede seguir así, o al menos, no debería", ha asegurado.



Por su parte, las afecciones de la huelga de transportistas y las derivadas de la guerra de Ucrania se siguen notando. En el mercado de Abastos, por ejemplo, los consumidores se acercan a comprar sí. Algunos encuentran todo lo que quieren y otros la falta de algunos productos, principalmente en las pescaderías. Y es que la flota de bajuara sigue amarra, algo que afecta directamente a los pescateros y pescateras del territorio alavés. Imanol Martinez es uno de éstos que subraya la incertidumbre actual y reconoce que los compradores están haciendo acopio de productos. "La semana pasada sobre todo, me pedían envasar al vacío para poder tener por si acaso para más adelante". También señala que los precios se han incrementado notablemente, alcanzando el mismo nivel que en Navidades.