Entrevista Juan Carlos Elizalde: 'No me considero un obispo conservador' EITB MEDIA Publicado: 11/04/2022 09:48 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2022 10:11 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, sale al paso del sector crítico: 'Me alegro de las sensibilidades que hay en la iglesia de Vitoria, pero no me gusta que haya un carisma que trate de clasificar al resto. ¿Quién pone el listón de quién es conservador?'

Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria-Gasteiz, ha salido al paso de las críticas realizadas por un sector de la iglesia gasteiztarra que lo definen como 'conservador y que está marcando una línea de imposición'.

Elizalde ha señalado en Radio Vitoria que no se considera un obispo conservador. 'El sector crítico es bastante mayor y está acostumbrado a que no le muevan el piso. Ya no estamos para cambios. Tengo que mirar con esperanza el futuro. En nuestro clero la media es 70 años. Muchísimos años sin ordenaciones. Es la diócesis española más envejecida en proporción curas jóvenes curas mayores', ha señalado.

Según Elizalde, 'en la iglesia hay un mundo de libertad que en los partidos no existe. Ya les hubieran echado del partido. Nosotros admitimos distintas sensibilidades. Yo me alegro de las distintas sensibilidades que hay en la iglesia de Vitoria. Me parece que yo tengo que favorecer eso, libertad en la iglesia. Lo que pasa que a mí no me gusta que haya un carisma que trate de clasificar al resto. ¿Quién pone el listón de quién es conservador y quién no? Más que denunciar y criticar a otros movimientos conservadores lo que hay que hacer es aportar con cariño lo que cada uno pueda y sumar energías', afirma.

El obispo de Vitoria asegura no tener inconveniente en que el sector crítico participe. 'Que entren en el Consejo Presbiterio, que les voten sus compañeros, que entren en el Consejo Pastoral, que se integren en las parroquias. Me parece muy bien', asegura.

Elizalde también se ha referido a la oficina para la protección de menores y prevención de abusos en el seno de la Iglesia que, hace un año, abrió la diócesis de Vitoria. En este periodo han recibido tres denuncias y que desde la Iglesia están dispuestos a ayudas y acompañar a todas las víctimas.