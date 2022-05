Agenda Cultura Qué hacer en Vitoria-Gasteiz este jueves, 19 de mayo EITB MEDIA Publicado: 19/05/2022 11:48 (UTC+2) Última actualización: 19/05/2022 11:48 (UTC+2) El humorista Antton Telleria en la Jimmy Jazz, conciertos de jazz en la Fundación Vital y ‘In the still of the night’, un espectáculo de danza de la conocida Lucia Lacarra en Teatro Principal son algunas de las actividades de las que se puede disfrutar hoy en Vitoria-Gasteiz. Escuchar la página Escuchar la página

La estrella mundial de la danza Lucia Lacarra se une a Matthew Golding en el espectáculo 'In the still of the night'. Una historia íntima y diferente de un viaje nocturno donde presente y pasado se entremezclan. A las siete y media en el Teatro Principal.

Y continúa el festival Poetas en mayo. En la jornada de hoy Ana Mañero nos introduce en el mundo de Mary Daly, una filósofa feminista radical que rescata el sentido original y mágico de las palabras en el diccionario poético-político 'Brujediario'. A las seis y media en la casa de las mujeres.

Una hora después, a las siete, una nueva sesión de 'Mirando al mar' en la azotea del Mercado de Abastos con Karmele Jaio, Edu Zelaieta y Leire Bilbao.

También tenemos tiempo para el humor porque a las ocho de la tarde el humorista Antton Telleria estará en la sala Jimmy Jazz con su monólogo 'Nekatuak'. Telleria explora los límites de la corrección con el único objetivo de hacer reír.

Continuamos con el cine. La filmoteca vasca proyecta 'El Cuervo'. Una película de Clouzot en la que vemos cómo la paz de un pequeño pueblo francés se perturba por la aparición de cartas firmadas por alguien que se hace llamar así, El Cuervo. A las siete en el Museo Artium.

Terminamos con música. Jazz Vital nos trae los conciertos de Combo C, Combo B, Umami, Big Band Txiki y Guridi Big Band con un programa que incluye temas como 'I feel good', 'Love' o 'Billie Jean', entre muchos otros. Será a las siete y media en Fundación Vital Kulturunea.