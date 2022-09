Radio Vitoria Gaur Actualidad Laboral Este sábado se inician los paros de producción en Michelín provocados por el descenso de pedidos EITB MEDIA Publicado: 16/09/2022 14:34 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2022 14:34 (UTC+2) A los tres paros anunciados para los fines de semana de septiembre hay que sumar, tras una reunión entre la dirección y el comité, otros ocho más hasta el 1 de noviembre. Afectarán a 1.700 trabajadores, prácticamente el 50% de la plantilla. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Michelín Vitoria 1:22 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Este sábado se inician los paros de producción en Michelín provocados por el descenso de pedidos

Este descenso de producción por los paros supone que dejarán de fabricarse 270.000 neumáticos para turismos y 430 toneladas en neumáticos para ingeniería civil. Michelín parará su producción durante todos fines de semana de octubre y el 1 de noviembre también. 8 días más que sumar a los ya anunciados y que comienzan mañana. Esto afectará a prácticamente la mitad de la plantilla, en total unos 1.700 trabajadores. La herramienta de flexibilidad con la que cuentan les permite adaptarse a la situación y evitar que peligre el empleo o que afecte a las nóminas.

No sobrevuela en la factoría el miedo a un ERTE porque no es la primera vez que esa bajada en los pedidos provoca estos paros en la producción, pero las previsiones no son buenas.