Radio Vitoria Gaur Actualidad Araba ¿Tiene que seguir pagando la Diputación 300.000 euros anuales al Alavés por los terrenos de Izarra? EITB MEDIA Publicado: 03/10/2023 13:42 (UTC+2) Última actualización: 03/10/2023 13:42 (UTC+2) En la tertulia de junteros y junteras de Radio Vitoria, hemos abordado el fin del contrato entre la Diputación y el Alavés para la cesión de los terrenos de Izarra. 12 años después concluye este compromiso por el que la Diputación abonaba un canon de 300.000 euros al año. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Tertulia de junteros/as Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Se calcula que las arcas forales han gastado 3,6 millones tras ese acuerdo y ahora toca decidir si se renueva.

José Damián García, de Elkarrekin, asegura que 'no podemos seguir tirando el dinero ahí' y aboga porque 'no cueste un duro más a la Diputación'. Ana Morales (PP) ha pedido explicaciones a PNVy PSE y porque 'han pasado 8 años en blanco'. Por su parte, Josu López Ubierna (PSE) ha señalado que 'ahora es momento de evaluar el convenio con el Alavés. Gracias a eso el equipo de futbol no ha desaparecido', recuerda mientras que Iñaki Ullibarri (EH Bildu) indica que 'desde Diputación ha habido un gasto público generoso. El Alavés también tiene que hacer su análisis. Apelamos a su responsabilidad'.

Por último, Iñaki Ruiz De Galarreta (PNV) también apuesta por 'hacer una evaluación de lo que hay y ver el conjunto con el Alavés'.