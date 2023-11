Radio Vitoria Gaur Actualidad Movilidad Una isla llamada Arkaiate EITB MEDIA Publicado: 21/11/2023 14:16 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2023 15:25 (UTC+1) Las familias residentes en este sector de Salburua solicitan al Ayuntamiento que no modifique la línea 6 de Tuvisa, que eliminaría varias paradas de el Paseo de la Ilíada, entre ellas, la del colegio Errekabarri. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Nueva línea 6 de TUVISA 10:50 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Una isla llamada Arkaiate

La llegada del tranvía a Salburua ha hecho que TUVISA modifique sus líneas de autobuses urbanos. Cambios que, según el ayuntamiento, optimizarán los recorridos dentro del barrio, pero que van a suponer un trastorno significativo para las familias de Arkaiate que tienen que acudir diariamente al colegio Errekabarri, a la escuela infantil, el centro cívico o simplemente quieran acercarse en transporte público a la zona de Bulevard de Salburua, centro neurálgico del barrio.

Hablamos concretamente de la línea 6 de Tuvisa: Zabalgana – Arkaiate

En esta reconfiguración prevista, el consistorio pretende modificar el recorrido de esta línea para evitar que coincida con el trazado del tranvía en Boulevard de Salburua.

Las familias que residen en Arkaiate han mostrado al ayuntamiento en varias ocasiones su desacuerdo con esta modificación de la linea 6 y hoy lo han explicado en Radio Vitoria. Aseguran que con esta modificación y la eliminación de las paradas en el Paseo de la Ilíada, Arkaiate se verá aislado del resto del barrio.

Denuncian que la modificación de la línea no ha sido ni consultada ni consensuada con el barrio ni las personas usuarias. Aseguran también que la línea 6 da servicio a un barrio con cerca de 4.000 residentes para que puedan acceder a servicios básicos que Arkaiate no tiene. Por eso defienden que esta línea no se modifique.

Actualmente parte de esta línea coincide con el trazado del tranvía a lo largo del bulevar de Salburua. Para evitar esta duplicidad, el consistorio modificará el recorrido dando servicio a la zona de crecimiento del barrio más próxima a la calle Nadine Gordimer. Este cambio implicará diversos cambios en la regulación de tráfico de la zona, algo que también critican desde la Asociación vecinal Salburua Burninbide. Según el colectivo vecinal, además de la inversión económica necesaria para acometer las obras del nuevo trazado propuesto, el problema radica en el peligro que conllevará aumetar el tráfico en una zona de prioridad peatonal, que tiene además un parque infantil y zona deportiva.