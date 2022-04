noticias Declaración de la renta Raquél Pérez: ‘Es importante presentar la declaración en plazo para poder fraccionar en dos el pago' EITB MEDIA Última actualización: 05/04/2022 12:07 (UTC+2) Publicado: 05/04/2022 11:28 (UTC+2) Entrevistada hoy en Radio Vitoria Gaur Magazine Raquel Pérez Arana, experta asesora fiscal en BSK Legal & Fiscal, que aconseja revisar bien los datos fiscales y sobre todo, presentar la declaración en plazo para poder fraccionarlo en dos y evitar sanciones. Escuchar la página Escuchar la página

Comienza la campaña de la declaración de la renta en Araba y es que ya se puede aceptar o modificar la propuesta través de 'Rentafácil'. En caso de querer hacerla de forma presencial, los plazos son entre el 25 de abril y el 17 de junio. En Radio Vitoria Gaur Magazine charlamos con Raquel Pérez Arana, experta asesora fiscal en BSK Legal & Fiscal para comentarnos las novedades de este año y ofrecernos algunas recomendaciones.

El pasado año el 63% de las declaraciones de la renta presentadas en Álava salieron a devolver. Por lo tanto, la asesora asegura que 'la gente está deseando hacer la declaración de la renta, por lo menos ese 63%'. Pérez señala que el hecho de que salga a devolver significa que nos han retenido un importe más alto de nuestra nómina mensual o que tenemos algún tipo de deducción.

En primer lugar, la asesora recomienda estudiar la situación y ver si estamos obligados a presentarla o no. Y aunque no estemos obligados a presentarlas, porque no llegamos al umbral, analizar cuál es la situación que más nos interesa. Para ello, lo primero que debemos hacer, asegura, es revisar bien los datos fiscales.

Raquel Pérez subraya también la importancia de realizar la declaración en plazo. Y es que, aunque salga a pagar, 'la diputación no nos va a hacer el cargo hasta el 27 de junio y si la presentamos en plazo podemos fraccionar el pago en dos'. Además, el hecho de no presentarla antes del plazo supone sanciones tanto si sale a pagar como a devolver.

En el caso de los jóvenes que tienen su primer trabajo, aconseja analizar si realmente les compensa realizar o no la declaración de la renta ya que sus padres pueden perder una deducción interesante en el momento en el que sus hijos realizan la declaración. También recomienda que consideren la opción de abrir una cuenta vivienda si tienen en mente acabar comprando una unos.

Por último, Pérez nos ha recordado que las ayudas que recibieron empresas, autónomos y familias durante el covid 'están exentas' y que no hay que declararlas.