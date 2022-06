noticias Asociaciones Igor Navarro: ‘Las personas con discapacidad física todavía no tenemos una socialización inclusiva plena’ EITB MEDIA Publicado: 09/06/2022 11:57 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 11:57 (UTC+2) Entrevistados en Radio Vitoria Gaur Magazine representantes de las asociaciones Saregune, Orekabide y Eginaren Eginez apuestan por una vida inclusiva. Nos cuentan cuál es su trabajo y nos acercan a realidades que no imaginamos. Escuchar la página Escuchar la página

Arrancan esta tarde las Jornadas de Asociaciones con el estreno del documental 'Flores en la basura 2. La crisis interminable'. Y el sábado, más de 30 asociaciones van a estar presentes en el Palacio de Congresos Europa desde las once hasta las dos con todo tipo de actividades como charlas y talleres.

Tendremos la oportunidad de conocer de cerca algunas de las asociaciones de la ciudad. Y es que Vitoria-Gasteiz es una ciudad solidaria que cuenta con 562 organizaciones activas con temáticas muy diversas como inmigración, cultura, igualdad, cooperación, etc. También son muchas las personas que colaboran con estas asociaciones. En total, en Álava, hay más de 19.000 personas voluntarias.

En Radio Vitoria Gaur Magazine hemos hablado con algunas de las asociaciones que estarán presentes el sábado. Hablamos con Ainara Pérez, de Saregune, Helena García, vicepresidenta de Orekabide y Igor Navarro de Eginaren Eginez. Nos cuentan cuál es su trabajo y nos hacen entender muchas realidades que jamás nos habíamos planteado.

Ainara Pérez nos comenta que las asociaciones, normalmente, surgen con el objetivo de 'cubrir una necesidad que las administraciones, instituciones o el sistema no están cubriendo'. En muchas ocasiones, son las personas afectadas las que deciden dar el paso de crear una asociación,

Así fue como nació, hace poco, Orekabide, una nueva asociación que acoge a los familiares y personas diagnosticadas con trastorno bipolar y depresión. Con pasión e ilusión, decidieron ayudar a personas que padecen esta enfermedad crónica cuando más perdidas se sienten. Helena García, vicepresidenta de la asociación, afirma que 'entre un 2% y un 5% de la población sufre este trastorno que requiere de tratamiento farmacológico y psicológico'.

Y es que la depresión se ha agudizado en los últimos años, sobre todo, después de la pandemia. Lo que la asociación busca es, 'visibilizar estos trastornos, relacionarse, trabajar y llevar una vida tranquila y estable'.

De una asociación nueva pasamos a una con mayor trayectoria. Eginaren Eginez surgió en 1979 con el objetivo de ayudar a las personas que sufren discapacidad física. Hoy en día hay 1.656 personas asociadas y, aunque la situación de estas personas ha cambiado mucho desde el momento en el que se fundó la asociación, todavía tienen mucho trabajo por delante. Igor Navarro comenta que el objetivo de la asociación es que la sociedad 'vean a las personas con discapacidad física como sus vecinos o compañeros de trabajo'.

Navarro asegura que 'todavía no tenemos una socialización inclusiva plena'. Y es que las personas con discapacidad física sufren vulneraciones como las medidas de accesibilidad. Y no se refiere sólo a la accesibilidad física (cuando hay escalones muy grandes o una rampa con una gran pendiente), si no también a la falta de acceso al empleo, locales públicos o privados… Apuesta por una vida inclusiva donde la educación y el ocio sean también inclusivos.