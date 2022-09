entrevista del día Entrevista Igor Arroyo (LAB): ‘No vamos a aceptar que los salarios de los trabajadores crezcan menos que el IPC’ EITB MEDIA Publicado: 22/09/2022 09:28 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2022 09:28 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, Igor Arroyo, coordinador general del sindicato LAB recuerda que ‘los trabajadores ya hemos perdido 6.000 euros anuales de media y no estamos dispuestos a perder más. Tenemos que ir recuperando poder adquisitivo e ir subiendo los salarios', advierte. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Radio Vitoria, Igor Arroyo, coordinador general del sindicato LAB, se ha referido al llamado 'Pacto de Rentas'. Una figura de la que hasta el momento han hablado el lehendakari y los sindicatos a nivel estatal. El sindicato LAB discrepa de lo propuesto hasta el momento porque, a su juicio, lo que se plantea es una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores; y esa es una línea roja que el sindicato LAB no va a aceptar.

'Los trabajadores ya hemos perdido 6.000 euros anuales de media y no estamos dispuestos a perder más. Tenemos que ir recuperando poder adquisitivo e ir subiendo los salarios. Riqueza hay, pero la renta que va a los salarios ha ido bajando en los últimos 15 años desde un 55% a un 48% y ese es el problema que hay que resolver', apunta Arroyo.

El coordinador general del sindicato LAB también ha recordado que, a nivel europeo, está recomendado que el 60% del salario medio sea el salario mínimo. 'Si sacamos los cálculos con respecto a Euskal Herria estaríamos hablando de 1.400 euros brutos mensuales en catorce pagas. Eso es un salario mínimo par poder desarrollar una vida digna aquí. Como no tenemos competencias para establecer el salario mínimo tenemos el que se establece a nivel del Estado, que es insuficiente. Reivindicamos esas competencias y mientras no existan planteamos acuerdos interprofesionales entre patronal y sindicatos para establecer ese suelo mínimo para todos los trabajadores. El problema es que, hasta ahora, cuando lo hemos propuesto, la patronal no ha tenido ningún interés en ello', concluye.