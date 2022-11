entrevista del día Entrevista Peio Salazar (Steilas): ‘Están haciendo una Ley de educación dando la espalda a la escuela pública’ EITB MEDIA Publicado: 28/11/2022 09:44 (UTC+1) Última actualización: 28/11/2022 09:44 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, Peio Salazar del sindicato Steilas, ha defendido la necesidad de secundar la huelga prevista para el miércoles en educación en contra del anteproyecto de Ley que ultima el Gobierno Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

El sindicato Steilas, junto con ELA y LAB, han convocado dos jornadas de huelga en el sistema educativo público vasco —el 30 de noviembre y el 14 de diciembre— como protesta al anteproyecto de la Ley de Educación.

En Radio Vitoria hemos hablado sobre esta cuestión con Peio Salazar del sindicato Steilas, que ha denunciado que dicho anteproyecto perpetúa el actual modelo educativo dual.

'La Ley que quieren aprobar sustituiría a otra de 1993. En los años 80 se creó otra Ley que regulaba la escuela concertada donde ya se decía que no se podían cobrar cuotas. Ahora mismo no hay natalidad. Tenemos un sistema dual, con una escuela pública que atiende al 50% y una concertada/privada que da servicio a la otra mitad. En su día tenía sentido porque la escuela pública no podía atender a todo el alumnado. Hoy en día prácticamente sí. Entonces no tiene sentido mantener esa dualidad porque no da respuesta a la necesidad del pueblo. Solo en Madrid y en Bélgica se repite esa dualidad', explica.

Salazar defiende una Ley que permita avanzar hacia una red pública única, euskaldun y propia, que garantice la igualdad de oportunidades y evite la segregación que provoca una 'inadmisible' brecha social.

'Cuando hay una escuela concertada con tanto poder se produce una segregación. La población de nivel económico bajo, como no puede hacer frente a las cuotas, va a la escuela pública. Y parte de la gente que puede hacer frente a las cuotas va a la escuela concertada. Eso segrega a las personas de un nivel económico bajo en un tipo de escuela. La nueva ley no toma medidas efectivas contra la segregación y eso provoca una importante brecha social', asegura Salazar.