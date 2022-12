entrevista del día Entrevista ‘Hay que plantear unos impuestos que repartan la riqueza y eso tiene que salir de quien más tiene’ EITB MEDIA Publicado: 13/12/2022 09:42 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2022 09:42 (UTC+1) Entrevistada en Radio Vitoria, Eva Lopez de Arroyabe, juntera de EH Bildu y candidata a diputada general de Araba, también se ha mostrado muy crítica con el PNV por 'insistir en poner en marcha el parque eólico en Azaceta que tiene un impacto medioambiental muy severo'. Escuchar la página Escuchar la página

La candidata a diputada general de Araba por EH Bildu, Eva Lopez de Arroyabe, considera que el Gobierno foral, formado por PNV y PSE, no ha tenido voluntad para intentar negociar los presupuestos con los grupos de la oposición y en particular con el suyo. 'No ha existido negociación presupuestaria con el Gobierno foral por la nula voluntad de llegar a un acuerdo', ha denunciado en Radio Vitoria.

Sobre política fiscal, la candidata a diputada general de Araba por EH Bildu ha subrayado que tiene que pagar más quien más gane. 'Hay que plantear unos impuestos que repartan la riqueza y eso tiene que salir de quien más tiene', sostiene.

En cuanto a la posibilidad de instalar un parque eólico en Azaceta, Lopez de Arroyabe recuerda que los propios informes de Diputación dicen que el impacto es severo 'y no entendemos cómo el PNV insiste en ponerlo en marcha. Aun poniendo medidas correctoras nos parece un despropósito'.

Parque eólico en Aramaio

Niega que su formación haya cambiado de opinión sobre las renovables y pide respeto para los vecinos y el grupo municipal de Aramaio. 'Es entendible el miedo que puedan tener ante la llegada de un parque eólico en su municipio. Tienen la experiencia del TAV (Tren de Alta Velocidad) que parte en dos el pueblo. En Aramaio la empresa noruega (Statkraft) fue a dar explicaciones. Me gustaría que el resto de empresas también lo hagan en los Ayuntamientos donde se van a poner. Vamos a intentar recabar toda la información. Hay que descarbonizar el Territorio, pero con protección de los montes', sentencia.