Entrevista Igor Gebara: 'En cuanto a las relaciones laborales Emilio Titos se lleva un suspenso' EITB MEDIA Publicado: 03/01/2023 09:50 (UTC+1) Última actualización: 03/01/2023 09:50 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, el presidente del Comité de Empresa de Mercedes Vitoria, Igor Gebara, se ha mostrado muy crítico con el exdirector Emilio Titos y confía en que, con la llegada del nuevo el próximo lunes, 'las relaciones laborales cambien y se de más importancia a las personas'

Mercedes-Benz ha nombrado a Bernd Krottmayer nuevo director general de la planta de Vitoria-Gasteiz en sustitución de Emilio Titos, que tras más de 40 años en Mercedes, se ha jubilado.

Krottmayer llegará el próximo lunes 9 de enero y comenzará a dirigir una fábrica en la que producirá, a partir de 2025, una nueva furgoneta mediana eléctrica sobre la base de la plataforma modular para eléctricos VAN.EA (Van Electric Architecture). Este anuncio anticipa la inversión de 1200 millones de euros prevista por la multinacional alemana para la factoría alavesa.

Entrevistado en Radio Vitoria, el presidente del Comité de Empresa, Igor Gebara, no sabe si habrá anunció oficial de la llegada de los 1.200 millones, pero reconoce que la construcción en Gasteiz del nuevo vehículo eléctrico garantiza el futuro de la planta en los próximos años.

Gebara también se ha mostrado muy crítico con el exdirector Emilio Titos al que ha suspendido en las relaciones laborales con algunos representantes de las y los trabajadores. 'La relación con Titos ha estado a años luz de lo que deberían ser unas relaciones laborales normales. Llevo más de 6 años como presidente del Comité de Empresa y nunca me he reunido con él. Ha sido una relación bastante fría', ha explicado Gebara que también ha recordado el momento de mayor tensión bajo la dirección de Emilio Titos. 'Fue en la pandemia cuando en el hall de la fábrica me llegó a amenazar con que iba a responder con mis bienes privados de todas las pérdidas que se produjeran', ha recordado.

El presidente del Comité de Empresa se ha mostrado esperanzado con que cambien las relaciones laborales en Mercedes con la llegada de Bernd Krottmayer. 'Hizo una primera visita a las instalaciones y nos dijo que iba a dar importancia a las personas. Eso es lo que venimos reclamando. Su discurso nos sonó mejor que el de Titos. La oportunidad hay que dársela y nosotros se la vamos a dar'.