entrevista del día Entrevista Ana Oregi: 'El nuevo Plan General permite edificar 25.000 nuevas viviendas en los próximos diez años' EITB MEDIA Publicado: 09/02/2023 10:22 (UTC+1) Última actualización: 09/02/2023 10:22 (UTC+1) Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala de Territorio, Ana Oregi, se ha mostrado satisfecha con la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, que desclasifica hasta 25 sectores, entre ellos el 17, 'porque no necesitamos urbanizar más suelos'.

Ana Oregi 27:32 min

Desde hoy la ciudadanía puede consultar y presentar alegaciones al documento, aprobado de forma inicial, del Plan general de Ordenación Urbana (PGOU) para Vitoria-Gasteiz. Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala de territorio, Ana Oregi, ha explicado las grandes líneas del documento que define cómo será la ciudad en los próximos años desde un punto de vista urbanístico.

Oregi ha dejado claro que el PGOU mantiene un ámbito especial para el futuro soterramiento del tren de alta velocidad a su paso por Vitoria-Gasteiz y que no contempla una ronda sur para el tráfico.

La filosofía con la que nace este nuevo plan es la de crecer hacía dentro y dar una mayor densidad de población a los barrios de Salburua y Zabalgana.

'Desde el urbanismo defendemos el bien común y la función pública del urbanismo para buscar qué necesita esta ciudad. No necesitamos urbanizar más suelos. Tenemos que redensificar y utilizar mejor lo que ya tenemos. La decisión lógica era desclasificar sectores. 25 sectores, entre ellos el 17, se han desclasificado. Han tenido mas de 20 años para desarrollarlo y no lo han hecho, por tanto, no tienen derechos adquiridos', ha explicado Oregi.

En el conjunto de la ciudad, el nuevo plan ofrece la posibilidad de edificar 25.000 viviendas nuevas, casi todas en Salburua y Zabalgana. 'Eso significa que tenemos suficientes viviendas para los próximos 20 años. Tenemos capacidades suficientes para cubrir lo que necesita esta ciudad', concluye Oregi.