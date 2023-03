Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil "Con una guerra y un terremoto los sirios y sirias ya no saben cómo rehacer su vida" EITB MEDIA Publicado: 09/03/2023 14:25 (UTC+1) Última actualización: 09/03/2023 15:28 (UTC+1) Yahia Koddo es sirio, afincado en Vitoria-Gasteiz desde que comenzó la guerra en 2011. Junto a su mujer Rubba Hassan va a dar cuenta de la situación de la población siria un mes después de producirse los dos terremotos en Turquía y Siria. La charla es a las 19:00 en '21 Kolore' Escuchar la página Escuchar la página

Esta semana se ha cumplido el primer mes desde que dos fuertes terremotos azotaran una parte de Turquía y de Siria. Aunque se desconoce el alcance total de daños, durante este mes, se han contabilizado 50.000 muertos, más de 100.000 heridos y millones de personas que se han quedado sin hogar. Con la intención de explicar la situación que se está generando en Siria, esta tarde se podrá escuchar una conferencia en el Centro de Arteterapia y Artepedagogía '21 Kolore'.

Yahia Koddo y Ruba Hassan son filólogos sirios que llegaron a Vitoria-Gasteiz en 2011, al poco de comenzar la guerra actual de Siria. En Radio Vitoria Koddo ha contado que la situación ha empeorado en Siria: "con una guerra y un terremoto que ha azotado de una manera tan violenta, la población siria no sabe ya cómo rehacer su vida. No saben de dónde empezar'. Koddo menciona que la situación de mujeres y niños y niñas ha empeorado y de que la ayuda humanitaria no llega: "se lo quedan en Turquía o el régimen sirio. Por eso es preferible que se mande dinero, al menos eso llega con algo más de facilidad a la población siria".