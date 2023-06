café de las 10 Salud mental No aumentan los suicidios entre los más jóvenes pero sí la ideación EITB MEDIA Publicado: 01/06/2023 14:26 (UTC+2) Última actualización: 01/06/2023 14:26 (UTC+2) Lo ha afirmado en Radio Vitoria Andoni Anseán, presidente de la Fundación española de la prevención del suicidio. Son cuestiones se van a abordar mañana en el Palacio Europa en un seminario organizado por Asafes que pretende formar a los profesionales para dar una atención de calidad y en red Escuchar la página Escuchar la página

El palacio de Congreso Europa acoge mañana un seminario sobre el suicidio organizado por Asafes, la asociación alavesa de familiares y personas con enfermedad mental. Es la quinta edición de este seminario que pone el foco en la intervención. El doble objetivo es formar a los profesionales que atienden a las personas con ideación suicida y trabajar coordinados y en red.

No han aumentado los suicidios en los últimos años entre los más jóvenes, pero sí la ideación suicida . Así lo ha afirmado Andoni Anseán, Presidente de la Fundación española de la prevención del suicidio. El suicidio no tiene una sola causa, ni dos ni tres. Son múltiples los factores de riesgo. Nos lo ha contado Vanesa Vadillo, gerente de Asafes. No obstante, Anseán argumenta que hay factores sociales que influyen incluso más. Estas y otras cuestiones se abordarán mañana en este seminario. Anseán y Vadillo han señalado además, las carencias y las necesidades que hay en la actualidad en salud mental.