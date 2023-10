universo sapiens Igualdad 'Más penas no inculca menos delitos de violencia machista' EITB MEDIA Publicado: 17/10/2023 11:06 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2023 11:58 (UTC+2) Cecilia Piris, abogada de la asociación Clara Campoamor, asegura que las condenas de cárcel cumplen con una función social, aunque, añade que no son efectivas a la hora de que los agresores tomen conciencia del delito cometido y se reinserten en la sociedad Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Mazo de juez 18:42 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Con la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', se ha hablado en algunos momentos del consentimiento y en muchas más ocasiones de las modificaciones en las penas de cárcel.Pero surge una pregunta: ¿más o menos años de prisión son la solución para loscondenados por violencia machista? Es decir: un hombre es condenado a 2 años de prisión por atacar sexualmente a una mujer. Esa pena está dentro de la horquilla para este tipo delictivo que es de 1 a 4 años. Sin embargo, esos años de cárcel no son suficientes para resarcir ni a la victima ni a la sociedad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿si se hubiese impuesto la pena máxima contemplada para este delito, los 4 años, esa sensación de insatisfacción habría desaparecido?

La abogada de la Asociación Clara Campoamor, Cecilia Piris, señala que el aumento de penas de prisión para los delitos de violenica máchista no son efectivas a la hora de frenar este tipo de violencia. Piris se muestra rotunda: 'más penas no inculca menos delitos'. La abogada especialista en cuestiones de igualdad subraya que este tipo de delincuentes tienen un alto nivel de reinicidencia y que, hoy por hoy, no es posible la reinserción. Asimismo se fija en las victimas, a las que todavía el sistema judicial no ha conseguido una 'restitución integral de su bienestar emocional'.