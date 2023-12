entrevista del día Cultura Araba ‘Este año la Diputación de Álava no sacará el bono cultural en Navidad’ EITB MEDIA Publicado: 13/12/2023 09:21 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2023 09:21 (UTC+1) Entrevistada en Radio Vitoria, la diputada de Cultura y Educación, Ana del Val, ha señalado que, tras una importante reflexión, han llegado a la conclusión de que no merecía la pena hacer más gasto, debido a que otras administraciones ya han sacado ayudas similares. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ana del Val 19:40 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La Diputación de Araba no activará estas navidades el bono cultura que durante los dos últimos años ha permitido descontarse 10 euros en compras mínimas de 20 o 30 dependiendo del producto cultural elegido.

Tal y como ha adelantado en Radio Vitoria la diputada de Cultura y Educación, Ana del Val no habrá bono cultural porque es suficiente con los que otras instituciones han sacado.

'No queríamos duplicar los bonos de diferentes administraciones. En este momento tenemos el bono de comercio y turismo muy potente y el bono cultural del Estado. Hacer más gasto no nos merecía la pena. Hicimos una reflexión importante para ver si seguíamos o no'.

La Diputada también se ha referido a Iruña Veleia que 'tiene que ser un revulsivo cultural y turístico de la zona', y ha mostrado su satisfacción porque se haya superado ya la cifra de 2019 en cuanto a las visitas a los museos de Álava. 'Sin contar diciembre ya hemos superado los 100.000', ha adelantado.