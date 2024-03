universo sapiens CIENCIA La soledad no deseada influye negativamente en nuestra salud física y mental EITB MEDIA Publicado: 11/03/2024 13:36 (UTC+1) Última actualización: 11/03/2024 13:36 (UTC+1) La soledad no deseada se ha convertido en los últimos años en un tema de creciente preocupación tanto desde el punto de vista social como desde el de salud pública. Diferentes estudios la asocian en todos los casos con un peor estado de salud en general. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página SOLEDAD, CIENCIA, SAPIENS, UNIVERSO, ANA GALARRAGA, Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La soledad no deseada es un problema que afecta a personas de todas las edades a lo largo y ancho del mundo, sobre el que se han llevado a cabo diferentes estudios que asocian en todos los casos la soledad a un peor estado de salud en general. La soledad no deseada se da más entre mujeres y es más habituales entre las personas mayores, pero no solo, porque también se da, y mucho, entre la población adolescente.

Cuando hablamos de relación directa entre soledad y salud, hablamos de mayor riesgo de hipertensión y de enfermedades coronarias y también de salud mental como la depresión e incluso el suicidio. Hablamos con Ana Galarraga, divulgadora científica de Elhuyar.