Universo RV Universo RV-UNIVERSO VIAJERO A Catar con amor EITB MEDIA Publicado: 11/12/2024 14:23 (UTC+1) Última actualización: 11/12/2024 14:23 (UTC+1) Maider Pérez de Heredia, politóloga, socióloga y experta en migraciones nos lleva hasta Catar. Recorremos este país y analizamos la última hora de lo que está ocurriendo en Siria Maider Pérez de Heredia 14:36 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) A Catar con amor

Hoy cogemos un avión a un lugar con unos atardeceres maravillosos, un rincón del mundo que ahora se conoce por sus vastos depósitos de gas natural y petróleo, pero que hace no mucho vivía de la pesca, el comercio y de la compra venta de las perlas que crecían en sus costas. No es la zona más conocida del Medio Oriente, se trata de una península pequeña rodeada por el Golfo Pérsico y con la misma extensión que la región de Murcia. Sin embargo, su tamaño no es representativo de todo lo que este magnífico lugar esconde, que es mucho. Algunos ya sabrán que estamos hablando de Catar, pero quizás muchos de nuestros oyentes tengan que ir a mirar un mapa para descubrir dónde exactamente se encuentra este país del que hoy hablamos junto a Maider Pérez de Heredia, politóloga, socióloga y experta en migraciones.